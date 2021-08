Conheça Jorjão Fernandes, bicampeão do Pan Kids que promete despontar no Jiu-Jitsu

Share it

Jorge Fernandes, de apenas 12 anos, é uma joia que está sendo lapidada na American Top Team Fort Lauderdale, no estado norte-americano da Flórida. O popular Jorjão, atleta da nossa parceira Braus Fight, mostrou a boa fase no cenário competitivo no último mês de julho, quando venceu pela segunda vez o Pan Kids, tradicional torneio de crianças organizado pela IBJJF.

Mesmo jovem, Jorjão já sabe que para conquistar seus objetivos na vida é preciso dedicação, perseverança e, principalmente, abdicação de momentos de lazer. De acordo com ele, este fator foi decisivo para sua segunda vitória no Pan:

“É resultado de muita disciplina e sacrifício para manter a dieta e treinamento”, ressalta o jovem campeão. “Abri mão de muita diversão com meus amigos. Realmente, gosto de treinar e competir, então estou sempre na academia treinando e viajando para as competições. Eu acredito que isso me faz ter mais interesse pelo esporte, me dá ritmo e experiência de competição.”

Lapidado pelo pai Junior Fernandes, faixa-preta de Ricardo Libório, Jorjão conta também que, em uma de suas lutas eliminatórias, usou um estrangulamento rodado ensinado por seu pai e surpreendeu o público do evento.

“É um estrangulamento que gosto de usar quando luto fazendo guarda, mas aprendi umas variações com meu pai para jogar por cima. Só ajustei para o meu jogo”, explica Jorjão. “Também estudei todos os meus possíveis adversários e isso é um dos fatores que definiu as minhas vitórias. O Jiu-Jitsu é um esporte que requer estudo, tem muito atleta inteligente.”

Sua dedicação pode ser vista através de suas redes sociais, onde Jorjão compartilha as experiências que tem vivido ao treinar e competir no judô, arte que conecta bem com o Jiu-Jitsu.

“Utilizo o judô para complementar o meu Jiu-Jitsu e, atualmente, estou em segundo lugar no ranking dos Estados Unidos. Sei que o judô também me ajuda na preparação física, então adoto uma postura similar a que tenho com o Jiu-Jitsu, buscando sempre novos locais para lutar e treinar”, finaliza.

Dentre as conquistas do jovem atleta, destacam-se os ouros obtidos no American National e no USA Open de judô.