Marcos Cunha e Duda Tozoni ensinam berimbolo da meia-guarda no Jiu-Jitsu

Nosso GMI em Blumenau e representante da Braus Fight, Marcos Cunha, juntamente com sua aluna campeã Duda Tozoni, trazem hoje uma aula completa de Jiu-Jitsu sobre como chegar nas costas do oponente, aplicando um giro do berimbolo partindo da meia-guarda.

Ao início do vídeo, Marcos aplica seus giros diante da meia-guarda tradicional, profunda e invertida e alcança as costas de sua adversária sem percalços. Por fim, ele passa as rédeas para Duda, que utiliza o berimbolo para escapar da meia-guarda cadeirinha e alcançar as costas de seu professor.

Assista a aula abaixo!

