Henrique Saraiva e Darragh O’Conaill seguem popularizando Jiu-Jitsu na Irlanda

Craque do Jiu-Jitsu na Irlanda, representante do país em diversos torneios da elite, Darragh O’Conaill tem motivos de sobra para celebrar. Sob a tutela do brasileiro Henrique Saraiva, nosso GMI em Dublin, o irlandês alcançou o segundo grau em sua faixa-preta, cimentando sua reputação como uma dos principais competidores da terra de Conor McGregor.

GRACIEMAG relembra hoje um dos duelos mais importantes da carreira de O’Conaill, a final dos pesos médios no Europeu sem kimono 2018 da IBJJF. Confira a pressão do master com pique de adulto, no vídeo abaixo. Oss!

