Após a vitória de Lucas Hulk no explosivo GP sem kimono do BJJBet: Who’s Next, André Galvão, líder da Atos Jiu-Jitsu, falou com GRACIEMAG sobre o desempenho de seu aluno.

André abre a entrevista comentando sobre o duelo que fechou o GP do evento e comenta sobre desempenhos anteriores de Hulk em campeonatos. Além disso, detalha a emoção de vencer em conjunto com seus alunos e a emoção de estar na beira do tatame, sem competir. Confira!

Confira o vídeo abaixo!