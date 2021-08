Lucas Hulk finaliza Leandro Lo no BJJBet; veja os resultados

Share it

Após uma explosiva noite de lutas, o BJJBet: Who’s Next chegou ao fim. Frente-a-frente com Leandro Lo na finalíssima do GP sem kimono, Lucas Hulk encaixou um decisivo mata-leão para garantir a bolada de 15 mil dólares e o sonhado cinturão do evento.

Em seu primeiro duelo no GP, Hulk entrou quente e não demorou para alcançar as costas de Servio Tulio, que conseguiu evitar uma finalização, mas foi derrotado com o placar de 4 a 0. No segundo confronto, foi a vez de Mauricio Oliveira sucumbir sob a pressão e cair no jogo de Hulk, que tratou de montar e encaixar um kata-gatame para alcançar a final. Na última luta do GP, Hulk executou uma belíssima queda, alcançou as costas e fechou o mata-leão para arrancar a vitória das mãos de Leandro Lo.

Nas lutas casadas, Nicholas Meregali triunfou sobre Rider Zuchi por 2 a 0. Antes o retorno de Tayane Porfírio às competições foi com vitória sobre Gabi Pessanha, também por 2 a 0 nos pontos.

Confira os resultados completos do BJJBet: Who’s Next abaixo!

BJJBet: Who’s Next

São Paulo – SP

1 de agosto de 2021

LUTAS CASADAS

Nicholas Meregali venceu Rider Zuchi por 2 a 0 nos pontos

Tayane Porfírio venceu Gabi Pessanha por 2 a 0 nos pontos

Matheus Gabriel finalizou Luan Carvalho no armlock

Meyram Maquiné finalizou Murilo Amaral no estrangulamento pelas costas

Samuel Nagai finalizou Mateus Onda no estrangulamento arco e flecha

Leonardo Lara finalizou Jorge Michelan no mata-leão

Jéssica Caroline venceu Duda Tozoni por 6 a 4 nos pontos

Pedro Machado vence Caio BBG por 7 a 2 nos pontos

GP SEM KIMONO

Leandro Lo venceu Rafael Paganini por 10 a 0 nos pontos

William Tackett venceu Rousimar Palhares por 9 a 0 nos pontos

Lucas Hulk venceu Servio Tulio por 4 a 0 nos pontos

Mauricio Oliveira venceu Mica Galvão por 2 a 0 nos pontos

Leandro Lo venceu William Tackett por conta de uma lesão

Lucas Hulk finalizou Mauricio Oliveira no kata-gatame

Lucas Hulk finalizou Leandro Lo no mata-leão