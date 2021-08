Vitor Terra ensina 2 truques para finalizar na chave american

Share it

Diretamente de sua academia em São Conrado, no Rio de Janeiro, nosso GMI Vitor Terra, da Gracie Terra, traz mais uma aula de Jiu-Jitsu aos leitores GRACIEMAG. Desta vez, o faixa-preta mostra dois truques para finalizar seu adversário na chave americana.

No primeiro detalhe, já com o golpe encaixado, Vitor posiciona sua cabeça atrás do cotovelo do oponente enquanto domina o punho com ambas as mãos para ampliar a alavanca. Já no segundo, o professor realiza um ajuste e gira a americana em direção à sua costela, de forma a aplicar a finalização com o braço ainda preso por baixo da cabeça do adversário.

Assista com atenção e surpreenda seus oponentes. Oss!

