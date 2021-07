Caiu na guarda-X? Aprenda com Jean Feijó a se posicionar por cima

Share it

Diretamente de seu centro de treinamento em Blumenau, nosso GMI Jean Feijó, da Aurum Jiu-Jitsu, traz uma técnica para se posicionar por cima do adversário e não ser surpreendido pela perigosa guarda-X.

Ao início da aula, Jean firma uma pegada na manga do oponente e o puxa, de forma a tirar uma parte de seu corpo do chão. Com um giro do quadril e o uso de seu peso para comprimir, Jean neutraliza a pujança de seu adversário e completa o movimento se colocando bem para passar.

Confira a técnica no vídeo abaixo. Oss!

