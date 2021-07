Share it

Grandes ídolos do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie (Gracie Barra) e Ricardo de la Riva (Carlson Gracie) fizeram duelo memorável, há quase 30 anos. O aluno de Carlson começou puxando para a guarda, mas não contava com a pressão do Gracie.

Uma boa chance de rever Renzo, lendário astro do Pride e UFC, lutando de kimono. Assista e aprenda: