BJJBet: Felipe Preguiça se lesiona e Nicholas Meregali enfrenta Rider Zuchi

Share it

Desfalque de última hora no card galáctico do BJJBet: Who’s Next. Felipe Preguiça, estrela da luta principal do evento, anunciou uma lesão através de suas redes sociais e cravou sua ausência no evento, agendado para o dia 1° de agosto. Seu adversário, Nicholas Meregali, terá um novo desafio pela frente.

A organização se movimentou rápido para colocar Rider Zuchi no lugar de Felipe, que rompeu a musculatura peitoral treinando para o evento. Com sete dias para a realização do show, e os entraves para encontrar um faixa-preta apto para o embate, Rider não pensou duas vezes e topou encarar o perigoso Nicholas, mesmo com poucos dias para o combate.

“Tivemos pouco tempo para olhar o mercado como um todo, mas estamos felizes com a escolha”, diz William Carmona Maya, do BJJBet. “O Rider é um faixa-preta duríssimo, já mostrou seu valor em grandes disputas entre a elite e topou o duelo contra o Nicholas com menos de uma semana para luta, coisa que poucos atletas de alto nível aceitariam. Nicholas se preparou meses para o Preguiça, está comprometido com o evento e topou a troca de adversário, mesmo com pouco tempo, após um papo entre nós. Fica meu agradecimento ao Meregali e tenho certeza que os dois farão uma grande luta.”

Confira abaixo o card atualizado do BJJBet: Who’s Next!

BJJBet: Who’s Next

São Paulo – SP

1 de agosto de 2021

LUTAS CASADAS

Nicholas Meregali x Rider Zuchi

Gabrieli Pessanha x Tayane Porfírio

Matheus Gabriel x Luan Carvalho

Jorge Michelan x Leo Lara

Murilo Amaral x Meyram Maquine

Matheus Onda x Samuel Nagai

Duda Tozoni x Sayuri Toledo

Pedro Machado x Caio BBG

GP SEM KIMONO (ATÉ 88KG)

1ª rodada

Leandro Lo x Rafael Paganini

Rousimar Palhares x William Tackett

Lucas Hulk x Servio Tulio

Mica Galvão x Mauricio Oliveira