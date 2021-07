Share it

Professor GMI da The Match Champ e líder do projeto social UCLA Jiu-Jitsu, o faixa-preta Marcos Cunha tem um trato especial com seus alunos, focado em formar campeões nos tatames e na vida.

Em papo com GRACIEMAG, o professor comenta o sucesso de sua aluna Duda Tozoni, recém-promovida a faixa-preta que estará em ação no BJJBet, o crescimento de sua equipe feminina e o trabalho psicológico que realiza com seus alunos que decidem investir na esfera competitiva.

Confira no vídeo abaixo!

