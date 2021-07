20 lições do Olimpo

Share it

Do baú de GRACIEMAG:

Muitos heróis mitológicos do esporte mundial sequer vestiram um kimono, como você pode perceber nas Olimpíadas.

Seus ensinamentos, porém, são capazes de inspirar você durante sua jornada, e durante seus treininhos de Jiu-Jitsu. Confira!

1. “Nunca diga nunca, pois limites são como medos: não passam de uma ilusão.”

(Michael Jordan, campeão olímpico de basquete)

2. “Quando comecei, imagino que alguns me olharam como uma espécie de mascote, especialmente quando comparado com a massa física dos russos, todos imensos. Lembro-me de olhar para eles e pensar: ‘Eles são grandes, mas as árvores grandes também podem ser abatidas’”

(Pelé, rei do futebol, relembrando a Copa de 1958)

3. “É mais fácil fazer seu trabalho de forma certa do que ficar explicando por que você não conseguiu.”

(Martina Navratilova, campeã de tênis)

4.“Se você sonha que pode me vencer, é melhor acordar rápido e me pedir desculpas.”

(Muhammad Ali, campeão olímpico de boxe)

5.“A traiçoeira armadilha do sucesso é um alçapão em que costumamos cair quando, embriagados pelos êxitos, passamos a nos achar melhores que os outros, ou mesmo invencíveis; e então nos afastamos da essência do sucesso: a preparação.”

(Bernardinho Rezende, campeão de vôlei como treinador)

6.“Eu queria agradecer aos meus fãs pelo incentivo. E aos que

duvidaram de mim, muito obrigado também, porque vocês me

empurraram até aqui.”

(Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo)

7. “A primeira etapa é vencida pelo melhor técnico. A segunda é vencida pelo atleta de melhor forma. A terceira etapa é vencida pelo atleta com o maior coração.”

(Dan Gable, wrestler e treinador)

8. “Tento executar a coisa certa no momento certo. Podem ser

pequenas coisas, mas frequentemente são essas que fazem a

diferença entre vencer e perder.”

(Kareem Abdul-Jabbar, astro do basquete)

9. “A minha estratégia e a do meu treinador era juntar fotos de todos os melhores saltadores do planeta. A gente imaginava qual era a principal habilidade de cada um deles, e assim criava em nossa cabeça um atleta que nunca existiu. Então, a gente começava a trabalhar para me transformar naquele cara.”

(Sergei Bubka, lenda do salto com vara)

10. “Não force seus filhos nos esportes. Até hoje, meu pai jamais me levou para jogar golfe. Eu pedia a ele. É o desejo da criança de brincar que importa, não a vontade dos pais de ver o filho jogar. Mantenha o esporte divertido sempre.” (Tiger Woods, golfista)

11. “Adiar qualquer coisa é a doença mais comum e letal do mundo, e seu preço no sucesso e na felicidade das pessoas é pesado demais.”

(Wayne Gretzky, craque do hóquei no gelo)

12. “A equipe é onde a criança pode provar sua coragem para os

outros. A gangue é onde o covarde vai para se esconder.”

(Mickey Mantle, lenda do beisebol americano)

13. “O importante é aprender uma lição a cada vez que você perde. A vida é um aprendizado constante, e você precisa tentar aprender o que funciona melhor para você. Olhe, a vida não é divertida quando você fica o tempo inteiro batendo com a cabeça numa parede de tijolos.”

(John McEnroe, lenda do tênis)

14. “O que une uma equipe é quando um cobre as fraquezas do

outro.”

(Phil Jackson, técnico da NBA)

15. “Uma vez que algo vira uma paixão, a motivação está ali.”

(Michael Schumacher, piloto de corrida)

16. “Algumas pessoas gostariam que algo acontecesse. Algumas

desejam que aconteça. E outras fazem acontecer.”

(Michael Jordan, campeão de basquete)

17. “Ter qualquer tipo de dúvida dentro de você é a maior fraqueza que um atleta pode ter.”

(Shawn Johnson, ginasta)

18. “Eu simplesmente não consigo lembrar o último dia em que deixei de treinar.”

(Michael Phelps, lenda das piscinas)

19. “Ninguém jamais se afogou em suor.”

(Dan Gable)

20. “Aprendi ao longo da minha carreira a gostar do sacrifício.”

(Rafael Nadal, campeão de tênis)