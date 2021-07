Mestre Leão Teixeira passa detalhes de estrangulamento com Rayron Gracie no Jiu-Jitsu

Share it

Em aula de luxo realizada na semana do primeiro Gracie Pro, nosso GMI mestre Leão Teixeira explicou alguns detalhes do estrangulamento da meia-guarda para Rayron Gracie, filho do saudoso Ryan Gracie, nas dependências da nossa GMI Alliance Rio, liderada pelo professor Alexandre “Gigi” Paiva.

No treino, mestre Leão detalha para Rayron as pegadas e o ajuste do estrangulamento de forma cruzada, com uma das mãos presa bem fundo na lapela do adversário e a outra passando direto pela cabeça do oponente, fazendo pressão com a alavanca sem segurar no kimono. Depois de ajustar o golpe no aluno, mestre Leão mostra a segunda opção para o ataque, prendendo a cabeça do adversário com a mão na nuca, em seguida partindo para o estrangulamento ezequiel.

Para conferir a aulinha exclusiva clique no vídeo abaixo, captado pela sempre atenta equipe de GRACIEMAG.

