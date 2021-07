Vídeo: Charles do Bronxs e a superação para conquistar o título do UFC

Share it

Em mais uma de seus papos recheados de lições, nosso GMI faixa-preta Gustavo Dantas papeou com o campeão do UFC Charles do Bronxs. Conhecido pelo seu estilo finalizador, com recordes dentro da organização quando o assunto é Jiu-Jitsu, Charles falou com Gustavo no podcast “Mente Blindada” sobre outro desafio antes da conquista do seu cinturão.

Semanas antes da vitória sobre Michael Chandler por nocaute, Charles teve duas lesões na virilha e foi acometido pelo vírus da dengue. Além do suporte físico de seus treinadores e médicos, a parte mental foi essencial para superar essa barreira e sair campeão no Ultimate.

Confira no vídeo abaixo o trecho sobre a superação de Charles e, para ver o episódio completo, clique no vídeo logo em seguida. Oss!