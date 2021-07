Com Hulk e Toquinho, BJJBet lança o segundo episódio do “Pré-Fight”

Share it

Para esquentar os ânimos rumo ao BJJBet 2: Who’s Next, que rola no dia 1 de agosto, a organização soltou mais um episódio de sua nova série, que traz os preparos e expectativas dos lutadores que compõem o card do evento de Jiu-Jitsu. Vale lembrar que todos os episódios serão disponibilizados de forma gratuita através do canal do YouTube da organização.

Ao início do episódio, Caio BBG e Pedro Machado oferecem uma espiada em sua rotina de treinos enquanto comentam sobre os preparativos para o confronto. Por fim, Lucas Hulk e Rousimar Palhares deixam suas expectativas e promessas para o aguardado GP sem kimono do evento.

Confira abaixo o segundo episódio da série “BJJBet 2: Who’s Next – Pré-fight” !

BJJBet 2: Who’s Next

São Paulo – SP

1 de agosto de 2021

LUTAS CASADAS

Felipe Preguiça x Nicholas Meregali

Gabrieli Pessanha x Tayane Porfírio

Matheus Gabriel x Luan Carvalho

Jorge Michelan x Leo Lara

Murilo Amaral x Meyram Maquine

Matheus Onda x Samuel Nagai

Duda Tozoni x Sayuri Toledo

Pedro Machado x Caio BBG

GP SEM KIMONO (ATÉ 88KG)

1ª rodada

Leandro Lo x Rafael Paganini

Rousimar Palhares x William Tackett

Lucas Hulk x Servio Tulio

Mica Galvão x Mauricio Oliveira