BJJBET: confrontos do GP sem kimono são revelados

Share it

Com os atletas e as lutas casadas já definidas, o BJJBet fez a revelação que os fãs do Jiu-Jitsu estavam esperando. Através de suas redes sociais, a organização revelou os confrontos que darão o pontapé inicial em seu aguardado GP sem kimono, no dia 1 de agosto, rumo à bagatela de 15 mil dólares e ao cinturão do evento.

Ditando o ritmo da noite de lutas, Leandro Lo e Rafael Paganini lideram o primeiro duelo do GP; No segundo confronto, gerações colidem nos tatames do BJJBet, com Rousimar “Toquinho” Palhares encarando William Tackett; Lucas Hulk e Servio Tulio protagonizam o terceiro confronto na busca por uma vaga na semifinal; E por fim, mas certamente não menos importante, Mica Galvão e Mauricio Oliveira lutam para alcançar a próxima etapa da competição.

Vale lembrar que, ao realizar a compra do ppv no site do BJJBet, você poderá receber até R$ 5 mil reais para palpitar em todos os duelos da noite através do BJJPicks. E ai, amigo leitor, vai ficar de fora dessa? Deixe já seu palpite no BJJPicks e comente conosco suas previsões para os confrontos do BJJBet 2: Who’s Next!

LUTAS CASADAS

Felipe Preguiça x Nicholas Meregali

Gabrieli Pessanha x Tayane Porfírio

Matheus Gabriel x Luan Carvalho

Jorge Michelan x Leo Lara

Murilo Amaral x Meyram Maquine

Matheus Onda x Samuel Nagai

Duda Tozoni x Sayuri Toledo

Pedro Machado x Caio BBG

GP SEM KIMONO (ATÉ 88KG)

Leandro Lo x Rafael Paganini

Rousimar Palhares x William Tackett

Lucas Hulk x Servio Tulio

Mica Galvão x Mauricio Oliveira