Vídeo: Rodolfo Vieira usa o Jiu-Jitsu e finaliza no UFC em Vegas

Share it

Realizado no último sábado, dia 17 de junho, o UFC Vegas 31, na receptiva Nevada, trouxe mais um show de MMA para os fãs da modalidade, mas foi com o Jiu-Jitsu que o nosso Rodolfo Vieira fez os brasileiros vibrarem ao acompanhar o evento.

Na segunda luta do card principal, Rodolfo entrava no cage vindo de derrota, e uma valiosa lição sobre seus próximos passos no MMA. O duelo com Dustin Stolzfus foi equilibrado, mas a técnica de Rodolfo sem kimono mais uma vez falou mais alto. Numa brecha de segundos, Rodolfo pulou nas costas de Dustin e logo em seguida passou o antebraço debaixo do queixo do oponente, apertando no estrangulamento mão com mão antes mesmo de chegar ao solo, aos 1min54s do R3 (Confira no vídeo aos 4:19 min)

Outros destaques ficaram com os brasileiros Rodrigo Zé Colmeia e Amanda Lemos no card preliminar. Na luta principal, o brasuca Thiago Moisés acabou parado pelo russo Islam Makhachev, finalizado no quarto assalto.

Confira os resultados abaixo!

UFC Vegas 31

Las Vegas, Nevada

17 de julho de 2021

Islam Makhachev finalizou Thiago Moisés no estrangulamento pelas costas aos 2min38s do R4

Miesha Tate venceu Marion Reneau por nocaute técnico a 1min53s do R3

Mateusz Gamrot finalizou Jeremy Stephens na kimura a 1min05s do R1

Rodolfo Vieira finalizou Dustin Stoltzfus no estrangulamento pelas costas a 1min54s do R3

Billy Quarantillo venceu Gabriel Benitez por nocaute técnico aos 3min40s do R3

CARD PRELIMINAR

Daniel Rodriguez venceu Preston Parsons por nocaute técnico aos 3min47s do R1

Amanda Lemos nocauteou Montserrat Ruiz aos 35s do R1

Sergey Morozov venceu Khalid Taha na decisão unânime dos jurados

Malcolm Gordon venceu Francisco Figueiredo na decisão unânime dos jurados

Rodrigo Zé Colmeia venceu Alan Baudot por nocaute técnico a 1min29s do R2