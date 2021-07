Exclusivo: o novo desafio de Paulo Miyao

Share it

O ídolo dos levinhos Paulo Miyao é o personagem de capa da nova edição de GRACIEMAG, de número #279, que já está rodando na gráfica. Para ler em formato digital agora mesmo, basta clicar aqui.

Confira um aperitivo da extensa entrevista com a fera, que explicou seu mais novo desafio na carreira: ser um professor de sucesso em Nova York, onde reside.



GRACIEMAG: Em postagem recente nas suas redes sociais, você ensinou que um dos objetivos mais importantes na vida – esportiva ou não – é ser feliz agora, e não ficar esperando a felicidade no futuro. Mas viver de modo estratégico não é justamente ter a cabeça no futuro o tempo todo?

PAULO MIYAO: Ser feliz agora não significa não pensar no futuro ou viver de forma inconsequente. Significa viver de uma maneira aberta, sendo grato por tudo que você conseguiu. Isso independe se o que foi traçado ou planejado para sua vida deu certo ou não. Na realidade, o que aprendemos com o tempo é que a maioria de nossos planos não sai exatamente como queremos. No entanto, ainda assim podemos ver bênçãos e ótimas lições em tudo que não dá certo em nossas vidas. Basta, simplesmente, estarmos atentos!

Que estratégia você tinha em mente ao abrir sua escola, a Studio 1908, no Brooklyn, famoso bairro de Nova York?

Acredito que abrir uma escola não seja uma opção boa para aqueles atletas que não tenham prazer em ensinar. Até um ano atrás, eu não tinha esse prazer e provavelmente não abriria uma escola se isso não tivesse mudado na minha mente. Acho que tudo mudou quando comecei ensinar numa academia local, a pedido de meu amigo Rich, o dono dessa academia. No começo, achei até um pouco estranho estar gostando tanto – achei que era por ser algo novo. Mas, com o tempo, fui gostando cada vez mais! Hoje não vejo a hora de ter um espaço em que eu possa reunir todos os alunos e amigos.

Abrir a academia foi um desafio imenso? Houve alguma surpresa infeliz?

Claro que começar algo do zero nunca será facil. Empecilhos sempre vão surgir, isso é chamado vida (risos). O importante é ter uma mentalidade positiva e seguir em frente. Tive sorte por minha patrocinadora Braus dar todo o suporte que estou recebendo. A Braus veio para somar e sou muito grato ao Renato [Nery], fundador da empresa. Acredito que essa nossa parceria só tem a crescer e gerar lindos frutos. Aguardem!