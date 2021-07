Michel Buiu e a essência de Carlson Gracie para superar dificuldades

Share it

Hoje radicado nos Estados Unidos, nosso GMI Michel Buiu se recorda de sua conturbada chegada à solo norte-americano. Com pouco dinheiro e muita vontade de vencer, o faixa-preta se apegou aos ensinamentos do mestre Carlson Gracie sobre persistência. Sem fraquejar, encarou todas as dificuldades até se estabilizar em Miami e abrir sua academia.

No vídeo, Buiu conta sobre as experiências que nutriram sua resiliência, seu período trabalhando como chef de cozinha para se manter no país e o aprendizado que obteve a partir deste período de sua vida. Confira abaixo!

