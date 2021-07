Fellipe Andrew fatura ouro duplo no Austin Open 2021

Share it

Nos tatames do Austin Open 2021, no Round Rock States Center, o brasileiro radicado nos Estados Unidos Fellipe Andrew mostrou a que veio. Neste sábado, 17 de julho, o atleta da Alliance fez grandes lutas e conquistou o ouro duplo no evento.

No pesadíssimo, Fellipe conquistou o título após derrotar Max Gimenis, da GFTeam. Já no absoluto, Fellipe derrotou Rodrigo Martins, da Double Five Highland Village, e Leonardo Guimarães, da GFTeam, até alcançar a finalíssima, onde venceu novamente Max Gimenis para levar o ouro duplo para casa.

Na divisão feminina, Jessica Guedry, da Paragon BJJ Austin, foi campeã dos super pesados e do absoluto, sem adversárias em ambas as categorias.

Confira os resultados da faixa-preta abaixo!

MASCULINO

PLUMA

1 – Cícero Lívio Ribeiro Saldanha Paiva

2 – Jorge Manuel Vasquez

PENA

1 – Richar Emiliano Nogueira

2 – Danilo Soares Moreira

LEVE

1 – Igor Nascimento Da Costa Feliz

2 – Kieran Robert Kichuk

MÉDIO

1 – Celso Ricardo Dos Reis Filho

2 – Miguel Delangel Silva

MEIO-PESADO

1 – Tainan Dalpra Costa

2 – Nathan J. Dos Santos

PESADO

1 – André Luiz Novaes Porfirio

2 – Adam John Bradley

SUPER PESADO

1 – Rodrigo Lopes Martins

2 – Charles Kilyan Mcguire

PESADÍSSIMO

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva

2 – Max Dos Santos Gimenis

ABSOLUTO

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva

2 – Max Dos Santos Gimenis

FEMININO

SUPER PESADO

1 – Jessica Lynn Guedry

ABSOLUTO

1 – Jessica Lynn Guedry