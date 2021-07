4 dicas para obter patrocínios no Jiu-Jitsu, com Juninho Boi

Share it

Está sempre competindo mas tem dificuldade em atrair patrocinadores? Juninho Boi, nosso GMI à frente da FFTeam BJJ, entende a importância que este passo representa para a carreira de um atleta e, com isto em mente, separou quatro dicas cruciais para obter e manter uma relação produtiva com seu patrocinador. Confira nas linhas abaixo!



1. Escolha com cuidado:: “Ao selecionar o patrocinador, devemos sempre lembrar que estamos lidando com nossa imagem, não só o dinheiro. Por isso, busque priorizar empresas do ramo esportivo, já que o tema agrega ainda mais a sua carreira e oferece material relevante a seu público.”

2 . Zele por sua imagem: “Ainda falando da imagem, é importante que entendamos o quanto ela é importante para a carreira de um atleta. Nenhuma empresa quer sua marca associada com profissionais envolvidos em polêmicas e controvérsias, portanto, fuja de brigas, confusões e outros temas que possam denegrir sua imagem.”

3. Acredite no seu trabalho: “Antes de impressionar um patrocinador, é fundamental que você tenha fé no seu desempenho. Seja crítico e busque sempre melhorar, mas não perca o pensamento positivo e acredite no seu potencial.”

4. Saiba seu valor: “Mesmo que tenha um relacionamento amigável, entenda que o patrocinador não está te fazendo favores. Trata-se de uma parceria que gera lucros para ambos os lados. Desta forma, seja realístico e defina um valor condizente com seu desempenho. Não peça demais ou se menospreze, o segredo é o equilíbrio.”