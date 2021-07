Chave de calcanhar com permissão para arrochar, com Dean Lister e Rodolfo Vieira

Share it

Foi com esta sensacional chave de calcanhar que o americano Dean Lister finalizou Rodolfo Vieira numa das semifinais da categoria até 99kg do ADCC 2011, realizado em Nottingham, na Inglaterra. “O Lister quase arrancou o meu pé com essa chave”, recorda Rodolfo.

Patrocinador do craque brasileiro à época, o faixa-preta e mandachuva da Koral Kimonos, Victor Costa, lembra bem desse golpe e comemorou a notícia de que a IBJJF libertou tais arremates nos eventos sem kimono a partir de 2021.

“É uma mudança que torna o competidor mais completo’, diz Victor, campeão brasileiro sem kimono no peso e no absoluto em 2010. “Sim, há como contraponto o grande risco de lesão, principalmente pelos famosos ‘botes’ que o adversário explode do nada com o golpe encaixado. A minha opinião é a favor nesse momento e vamos aguardar um prazo para ver como será daqui para a frente”.

Competidor e empresário envolvido com o Jiu-Jitsu há mais de 20 anos, Victor desenvolveu ao longo do tempo um ótimo relacionamento com as figuras mais influentes do mercado da arte suave e certamente ouviu os mais diversos comentários nos bastidores sobre as alterações nas regras da IBJJF.

“Olha, o que mais escutei nos bastidores é que os atletas dos EUA seriam mais favorecidos com as novas regras, por já treinarem esse tipo de golpe há mais tempo. Outros comentários vêm dos que gostam de pegar nessas novas chaves, eles obviamente adoraram a nova regra. Eu sempre respeitei demais meus adversários para não machucá-los e acho que esta deva ser a mentalidade. Uma torção na perna ou no pé bem encaixada pode provocar graves consequências, então, se você faz bem essas finalizações, sabe que não há necessidade de ir muito além na chave e machucar seu oponente”.

Fica a dica, sábio leitor. Oss!