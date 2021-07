O estrangulamento praiano do GMI Matheus Zimmermann (Top Brother)

Share it

Nosso GMI Matheus Zimmermann, da Top Brother, retornou ao já costumeiro cenário das praias catarinenses e preparou duas aulas para demonstrar a eficiência do estrangulamento com lapela a partir do cem quilos.

O primeiro cenário se inicia com o faixa-preta no cem-quilos, mas com o braço da adversária posicionado de forma desconfortável em torno do pescoço. Após virar a cabeça para diminuir a pressão, Matheus utiliza a lapela da oponente para envolver o braço e encaixa o estrangulamento.

No segundo vídeo, a adversária consegue desvencilhar o braço, mas Matheus rapidamente encaixa seu próprio braço por dentro da lapela e garante a finalização.

Confira abaixo o aulão do professor Zimmermann, direto de Florianópolis, especial para GRACIEMAG.

