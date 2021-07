Exclusivo: Brasileiro de Jiu-Jitsu volta ao Rio em 2021; saiba a data e local

Share it

Já fazem nove anos desde que o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu foi realizado pela última vez no Rio de Janeiro, mais precisamente no Grajaú Country Club. Agora, a CBJJ deu sua cartada para o retorno do mais importante torneio do nosso país, com novo local e data confirmados.

Depois do longo hiato de dois anos, com última edição realizada no já tradicional ginásio José Correa, em Barueri, o Brasileiro de Jiu-Jitsu será realizado entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.

A data ainda é parcial, mas já foi confirmada com exclusividade para GRACIEMAG por fontes próximas à situação. Que os grandes nomes do Jiu-Jitsu comecem a fazer planos, pois o Brasileiro de Jiu-Jitsu está de volta. Oss!