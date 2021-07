BJJBet: Nova série mostra o treino dos atletas do Who’s Next

Share it

Depois da série que mostrou os preparativos da primeira edição do BJJBet, a organização vira suas lentes para o futuro. Às vésperas do próximo evento, que ocorre no dia 1° de agosto, o BJJBet liberou em seu canal do YouTube o primeiro episódio de um novo seriado, que irá focar no BJJBet: Who’s Next.

Intitulado “Pré-fight”, o episódio mostra a rotina de treinos de alguns dos atletas que irão compor a noite de lutas. Luan Carvalho e Matheus Gabriel abrem o vídeo e as portas de suas academias enquanto comentam sobre suas expectativas para o confronto. Depois, o episódio chega às ruas do Rio de Janeiro, onde Gabi Pessanha e Tayane Porfírio falam sobre o treinamento para uma das lutas mais aguardadas do evento. Por fim, Leandro Lo e Rafael Paganini relatam seus preparos e prometem grandes atuações no GP sem kimono.

Confira abaixo o primeiro episódio da série “BJJBet: Who’s Next”!