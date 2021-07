Mentoria sobre lutas e autismo, com o faixa-preta Felipe Nilo

Share it

O professor Felipe Nilo, pensando na inclusão através dos esportes e artes marciais, irá fazer uma mentoria para todos os professores, instrutores e praticantes de artes marciais, na qual irá tirar dúvidas e esclarecer muitas áreas sobre o atendimento de crianças, jovens e adultos com autismo.

A mentoria será amanhã, dia 14 de julho, às 20h, de forma 100% gratuita. Para garantir sua vaga basta se inscrever no link, clicando aqui.

São poucos os profissionais que oferecem esse tipo trabalho no Brasil e a equipe do professor Felipe Nilo é pioneira em ter um foco 100% voltado para este público. O diferencial é fazer o trabalho com amor e dedicação, na intenção de transmitir esse conhecimento para todos, buscando entender as famílias e unir mais pessoas nessa luta diária com eles.

Não perca esta oportunidade!

(Fonte: Assessoria de imprensa)