Vídeo: Gilbert Durinho vence e Conor McGregor se lesiona no UFC 264

Realizado em Las Vegas no último sábado, dia 10 de julho, o UFC 264 trouxe uma noite recheada de emoções para os fãs de MMA. Dentre as lutas da noite, destacam-se a vitória de Gilbert Durinho sobre o Striker Stephen Thompson e a chocante lesão de Conor McGregor que rendeu a vitória a Dustin Poirier.

Na luta principal, o aguardado desfecho para a trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier teve um fim inesperado. Após um primeiro round intenso e com muita trocação, o irlândes sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, impedindo-o de continuar o confronto e rendendo a Poirier a vitória por interrupção médica.

Já na luta coprincipal, o jogo estratégico e Jiu-Jitsu afiado Gilbert Durinho foram a tônica da vitória por decisão unânime. O adversário Stephen Thompson, ciente do perigo representado pelo brasileiro no chão, fez uso de sua envergadura para tentar manter uma distância durante o confronto, mas foi incapaz de evitar as quedas de Durinho.

Confira abaixo os melhores momentos e resultados completos do UFC 264!

UFC 264

Las Vegas, Nevada

10 de julho de 2021

Dustin Poirier venceu Conor McGregor por nocaute técnico aos 5min do R1

Gilbert Durinho venceu Stephen Thompson na decisão unânime dos jurados

Tai Tuivasa nocauteou Greg Hardy a 1min07s do R1

Irene Aldana venceu Yana Kunitskaya por nocaute técnico aos 4min35s do R1

Sean O’Malley venceu Kris Moutinho por nocaute técnico aos 4min33s do R3

CARD PRELIMINAR

Max Griffin venceu Carlos Condit na decisão unânime dos jurados

Michel Pereira venceu Niko Price na decisão unânime dos jurados

Ilia Topuria nocauteou Ryan Hall aos 4min47s do R1

Dricus du Plessis nocauteou Trevin Giles a 1min41s do R2

Jennifer Maia venceu Jessica Eye na decisão unânime dos jurados

Brad Tavares venceu Omari Akhmedov na decisão dividida dos jurados

Zhalgas Zhumagulov finalizou Jerome Rivera no triângulo de mão aos 2m02s do R1