Anderson Munis vence Erberth e fatura GP do Big Deal Pro 3; confira resultados

Realizada em Florianópolis, a terceira edição do Big Deal Pro rolou no último sábado, dia 10 de julho, e trouxe um card recheado com lutas casadas e um GP de oito atletas para os fãs do Jiu-Jitsu, que teve Anderson Munis, da Dream Art, como grande campeão.

A final do GP ficou entre Anderson Munis e Erberth Santos. Para alcançar a luta pelo cinturão, Anderson derrotou Harryson Pereira e Gabriel “Blade” Oliveira. Do outro lado, Erberth venceu Guilherme Lambertucci e Wallace Costa em seu caminho para a finalíssima.

Os dois atletas chegaram com tudo à luta final e protagonizaram um dos duelos mais equilibrados da noite. A decisão veio aos 14 segundos finais do confronto, quando Anderson estabeleceu uma vantagem no placar e firmou seu nome como o campeão do GP do Big Deal Pro.

Outros destaques ficaram para Leandro Lo, que venceu Henrique Ceconi; Isaque Bahiense, que derrotou Servio Tulio; Mahamed Aly venceu Pedro Bombom; Fernanda Mazzelli, que bateu Sábatha Lais; e Bia Basílio, que saiu vitoriosa em seu confronto contra Dulce Rosenthal.

Confira os resultados completos abaixo!

BIG DEAL PRO 3

Florianópolis, Santa Catarina

10 de julho de 2021

LUTAS CASADAS

Leandro Lo venceu Henrique Ceconi

Mahamed Aly venceu Pedro Alex “Bombom”

Erich Munis venceu Leonardo Lemos

Isaque Bahiense venceu Servio Tulio

Bia Basílio venceu Dulce Rosenthal

Igor “Tigrão” Schneider venceu Otavio Nalati

Marcos Petcho venceu Alex Munis

Fernanda Mazzeli venceu Sábatha Lais

Rider Zuchi venceu Henrique Moicano

Dimitrius Souza venceu Pedro Elias

Mauricio Oliveira venceu Wellington Alemão

Victória Ulrich venceu Ericka Almeida

Rafael Mansur venceu Gabriel Gaudio

Leonardo Lara venceu Jeison Silva

André Pimenta venceu Michael Koch

GP

Anderson Munis venceu Harryson Pereira nas quartas de final

Gabriel Oliveira venceu Duzão Lopes nas quartas de final

Wallace Costa venceu Marcus Ribeiro nas quartas de final

Erberth Santos venceu Guilherme Lambertucci nas quartas de final

Anderson Munis venceu Gabriel Oliveira na semi-final

Erberth Santos venceu Wallace Costa na semi-final

Anderson Munis venceu Erberth Santos na final