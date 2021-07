5 dicas de Thiago Andrade (GFTeam Porto) para melhorar sua guarda

Share it

Peça-chave na estratégia de alguns atletas, a guarda é uma das posições mais fundamentais do Jiu-Jitsu. Professor da GFTeam Porto, nosso GMI Thiago Andrade entende a importância de fazer guarda com alguns detalhes para maximizar seu potencial.

Com isto em mente, o faixa-preta dividiu com GRACIEMAG e seus leitores, sempre prontos para aprender, cinco dicas para fazer guarda nos treinos e competições com maestria. Confira nas linhas abaixo!

1. Pegadas firmes e quadril flexível: “Fazer guarda sem pegadas é como lutar de olhos fechados, não há como prever quaisquer movimentações do adversário. Da mesma forma, é essencial ter mobilidade no quadril, já que a guarda se baseia em movimentos feitos nessa região do corpo.”

2. Defenda-se sem as costas no chão: “Deitado, sua mobilidade fica reduzida e se torna muito mais difícil defender as tentativas de passagem. Com as costas fora do chão, além de aumentar a agilidade nas reações, ainda é possível contar com o auxílio dos braços para o bloqueio.”

3. Controle a distância: “Seu adversário quer reduzir a distância para controlar a posição. Sendo assim, mantenha a distância entre você e ele de acordo com as situações de ataque e defesa.”

4. Varie os ângulos: “Não permita que seu adversário se posicione totalmente de frente para você. Utilize sua guarda para criar ângulos entre vocês, dificultando sua estabilidade e pressão para ações de ataque.”

5. Seja proativo: “Procure exercer ações, não reações. Com sequências de ataques, a tendência é que seu adversário acabe por se expor ao tentar se defender.”