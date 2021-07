Share it

Como pensar, agir e divertir no Jiu-Jitsu? A ideia de todo professor é fazer as crianças amarem os treininhos de Jiu-Jitsu. Mas qual é o meio mais eficiente para se conseguir isso?

O professor Caio Nucci, da GMI Alliance Houston, no Texas, ensinou à nossa equipe algumas de suas táticas mais eficazes para levar os instrutores a ganhar a atenção dos aluninhos todos os dias – como, por exemplo, o popular “jogo da velha” com a garotada. Aprenda no vídeo filmado pela equipe do Texas. Oss!

* Entre para o time GMI! *