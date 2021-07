Mauro Ayres ensina a raspar o oponente maior na meia-guarda

Share it

Se você é um daqueles atletas levinhos e se vê perdido quando fica frente a frente com um adversário mais pesado, nosso GMI Mauro Ayres tem uma técnica que pode ser sua salvação.

No simpático tatame da Mauro Ayres BJJ, nossa academia GMI em Ipanema, Mauro ensinou com exclusividade para nossa equipe um de seus segredos para vencer os gigantes, com o recurso da meia-guarda.

Partindo da meia, Mauro desliza com o intuito de desequilibrar o passador, domina o ombro dele e o obriga a ceder a raspagem para não bater. Por cima, Mauro avança para o ataque na gola.

Confira a técnica na aula abaixo, e bons estudos.

