Léo Peçanha e o detalhe para raspar de gancho no Jiu-Jitsu

GMI à frente da Kronos BJJ, em Kansas City, Léo Peçanha esteve de volta à terras brasileiras para para realizar mais um camp da sua equipe e, de quebra, receber o quinto grau na faixa-preta. No embalo, o professor gravou uma aula para ensinar a você, atento leitor, um detalhe para raspar de gancho no Jiu-Jitsu.

Começando a posição sentado, Léo busca a parte de trás do kimono do adversário com uma das mãos, enquanto a outra firma uma pegada no cotovelo do mesmo. Para completar a raspagem, o faixa-preta encaixa um gancho na perna do oponente, joga seu peso para o lado e usa o pé de apoio para impulsionar seu quadril para cima, de forma a desestabilizar o oponente e sair por cima na lateral do mesmo.

O detalhe para concluir essa raspagem básica, com execução de faixa-preta, você confere no vídeo abaixo. Oss!

