Roger Gracie e o detalhe para não perder o estrangulamento cruzado no Jiu-Jitsu

Especialista em muitos golpes conhecidos e temidos por seus adversários, Roger Gracie tem um em particular que se tornou sua marca registrada: o estrangulamento cruzado.

Geralmente aplicado da montada, o “Cobertor” usou e abusou da técnica para bater duros oponentes e vencer campeonatos. Mas qual seria o segredo de um estrangulamento tão letal?

Em aula apresentada a nossos parceiros do Dojjo, Roger detalha toda a mecânica da pressão máxima no pescoço inimigo. Roger ressalta a importância dos punhos, que têm que estar virados para apertar com sua parte mais dura. Depois, o giro dos pulsos faz com que o “torniquete” criado com as mãos faça o trabalho de asfixiar ainda mais.

Veja em detalhes no vídeo abaixo, estude e não perca mais o estrangulamento cruzado!