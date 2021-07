FCJJP anuncia II Brasileiro de Parajiu-Jitsu em agosto

Share it

Com o intuito de propagar a inclusão e dar mais espaço para os paratletas no Jiu-Jitsu, a FCJJP anunciou a realização do II Brasileiro de Parajiu-Jitsu. Marcado para o dia 8 de agosto, o evento será realizado na Arena da Juventude, no bairro carioca de Deodoro, junto ao Brasil Open Jiu-Jitsu 2021, organizado por nossos parceiros da SJJSAF.

Em suas redes sociais, a FCJJP declara que a realização do evento se alinha com a visão de honra, respeito e superação que a federação tem para a arte suave e seus praticantes.