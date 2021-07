BJJBet2 revela card com GP e lutas casadas; confira

Share it

Após o anúncio do elenco de feras que irá compor a noite de duelos do BJJBet2: Who’s Next, no dia 1 de agosto, a organização revelou em suas redes sociais o card completo de lutas casadas e os atletas escalados para o GP sem kimono do evento, que estará disponível ao público através do pay-per-view no bjjbet.com . O confronto principal fica sob encargo de Felipe Preguiça e Nicholas Meregali, enquanto Gabi Pessanha e Tayane Porfírio atuam na luta coprincipal.

Além das principais, o evento traz ainda mais seis lutas casadas, divididas entre duelos de kimono e sem kimono. No GP, o BJJBet reune grandes nomes, como Leandro Lo, Rousimar “Toquinho” Palhares, Lucas Hulk, além do jovem e promissor Mica Galvão. A última vaga do GP, que já conta com sete atletas confirmados, sairá do campeão da Copa Kings, que ocorre no próximo domingo, dia 4 de julho.

Para clientes do BJJBet1 e do GP Selection, a pré-venda do PPV já está disponível no site da organização, com 50% de desconto. Os demais cliente poderão efetuar a compra a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de julho.

Confira abaixo o card de lutas casadas e os nomes que irão compor o GP do BJJBet2: Who’s Next.

LUTAS CASADAS

Felipe Preguiça x Nicholas Meregali

Gabrieli Pessanha x Tayane Porfírio

Matheus Gabriel x Luan Carvalho

Jorge Michelan x Leo Lara

Murilo Amaral x Meyram Maquine

Matheus Onda x Samuel Nagai

Duda Tozoni x Sayuri Toledo

Pedro Machado x Caio BBG

GP SEM KIMONO (ATÉ 88KG)

Lucas Hulk

Leandro Lo

Vagner Rocha

Rousimar Palhares

Rafael Paganini

Mica Galvão

William Tackett

*Campeão CopaKings