Braus Fight e seu projeto de levar água para áreas carentes

Texto: Braus Fight

O “Rolling for a Reason” foi construído sobre uma base de compaixão, com uma visão inspirada e focada puramente em retribuir e apoiar indivíduos, comunidades e o mundo em geral. Em resumo, o projeto nasceu com um propósito: fazer a diferença e mudar vidas.

Nos sentimos honrados pelas colaborações em que nos envolvemos até agora, que continuam a tornar essa visão, de fazer a diferença, uma realidade. Essas comunidades, academias e indivíduos nos inspiram e motivam a continuar o nosso apoio, sempre que possível.

Quando olhamos para a pobreza global, uma coisa se destaca. Há uma necessidade humana básica que, quando atendida, gera prosperidade e produtividade mais rápido do que qualquer outra solução: acesso a água limpa e segura. A água muda tudo. E agora, 785 milhões de pessoas em nosso planeta não têm acesso a água potável. Isso é um em cada dez de nós.

Estamos gratos por ter esta nova parceria, feita com uma das organizações sem fins lucrativos mais inovadoras de nosso tempo, a Charity: Water. A missão é levar água limpa e segura a todas as pessoas do planeta, com um modelo operacional que garante que 100% das doações públicas vão diretamente para o projeto. Decidir contribuir para essa causa nobre foi fácil.

Aninhado no Himalaia, entre o Tibete e a Índia, fica o encantador reino do Nepal. Um país rico em cultura e paisagens espetaculares, mas cujo terreno complexo torna difícil e perigoso chegar à água potável. Escolhemos nossos fundos para apoiar um projeto aos pés do Himalaia, onde sistemas de acesso à água segura e limpa estão sendo construídos para apoiar a comunidade nepalesa a viver e prosperar.

Nosso mundo e suas pessoas precisam urgentemente de muita ajuda, de muitas maneiras diferentes. É difícil determinar para onde direcionar nosso foco e apoio. Por meio desse processo de reflexão, fomos lembrados de que o bem mais valioso é a escolha de fazer a diferença e agir de acordo com ela, independentemente do gesto ou do tamanho do suporte. Como disse o Dalai Lama, com perfeição: “Se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, tente dormir com um mosquito”.

Nos sentimos privilegiados e honrados em poder continuar nossa missão: fazer a diferença. Isso é possível por causa de vocês, nosso querido público e seu compromisso com o Braus Fight. Agradecemos por nos permitirem manter nossa visão viva e expandi-la além de nossos sonhos. Oss!