Bárbara Pires e as dicas para lutar por 4 medalhas no mesmo campeonato

Bicampeã mundial na faixa-marrom, nossa GMI Bárbara Pires, da Checkmat, não é estranha aos desafios do Jiu-Jitsu competitivo. A atleta papeou com o GRACIEMAG e trouxe para você, amigo competidor, seu truques para lutar melhor e brigar por quatro medalhas de ouro no mesmo campeonato. Confira nas linhas abaixo!

GRACIEMAG: O que muda quando o atleta luta em quatro divisões no mesmo evento?

BÁRBARA: Ele fica mais cansado. É preciso planejar bem a alimentação nos dias do campeonato para lidar com esse cenário. Também gosto de estar sempre bem descansada para lutar, ainda mais quando luto em quatro categorias no mesmo final de semana. É bem ruim chegar para competir com sono atrasado ou com dores musculares dos treinos.

Como desligar a chave e mudar a cabeça para competir com e sem kimono no mesmo fim de semana?

É importante se desligar do mundo em um fim de semana de campeonato. Pra mim, sempre rola um “depois do campeonato resolvo” ou “a gente conversa depois”. É preciso encarar uma luta de cada vez, em cada categoria. Também procuro colocar um ponto final antes de começar outra categoria, pois se tiver perdido ou lutado mal, pode influenciar no jeito que entro para lutar. O cansaço de uma competição anterior também pode afetar a forma que você atua na próxima, então é sempre bom se recuperar completamente. Dependendo da situação, até mesmo uma vitória obtida anteriormente pode afetar negativamente o seu desempenho.

Como se recuperar, preparar o corpo para tantas lutas e abstrair a derrota, caso ocorra?

Busco sempre acrescentar alimentos que dão energia na minha dieta. Além disso, prezo por estar sempre descansada e com um ciclo saudável de sono, de forma a evitar que isso afete meu desempenho nos tatames. Para uma ocasional derrota, busco relaxar, geralmente com uma massagem ou uma banheira quente, e não me deixo abalar. Fico chateada, mas prometo a mim mesma que irei me sair melhor na próxima luta e deixo os sentimentos ruins no passado.

Como utilizar uma vitória ou derrota passada como combustivel para o próximo confronto?

A vitória traz confiança e a derrota dá a chance de dar a volta por cima e buscar novamente o ouro. Sempre penso um pouco em minhas lutas anteriores para me motivar. Reflito no meu bom desempenho e me mantenho positiva ou, caso tenha perdido recentemente, mantenho meu foco na segunda chance de ganhar e de superar a derrota. Mas assim que estou pronta para competir, deixo tudo que aconteceu no passado e me concentro na próxima categoria.