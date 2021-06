Fellipe Andrew e Elisabeth Clay conquistam o ouro no American National de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado entre os dias 24 e 26 de junho, o Campeonato Americano de Jiu-Jitsu, o American National 2021, tomou conta do Las Vegas Convention Center, no estado norte-americano de Nevada. Com as disputas de faixas-pretas rolando atipicamente na sexta-feira, Fellipe Andrew, da Alliance, e Elisabeth Clay, da Ares BJJ, obtiveram destaque nos tatames do evento ao conquistar o ouro no peso e absoluto.

No masculino, Fellipe venceu primeiro Leonardo Corrêa, da Atos Jiu-Jitsu, para em seguida encarar e vencer Austin Baker, da Gracie Barra, na finalíssima, alcançando assim o primeiro título do dia, na divisão dos pesadíssimos. No absoluto, Fellipe retornou aos tatames e passou por dois confrontos até alcançar a final contra Bruno Lima, da Legion Jiu-Jitsu, e faturar seu segundo ouro no evento.

Na categoria feminina, Elisabeth derrotou Alessandra Moss, da Clark Gracie Team International, e Melissa Cueto, da Gracie Humaitá, para alcançar o ouro dos meio-pesados. Na divisão de peso aberto, a americana precisou superar novamente Melissa Cueto para chegar à final, na qual derrotou Janaina de Menezes, também da Gracie Humaitá, e se firmou como campeã dupla do American National 2021.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta!

MASCULINO

GALO

1 – Cícero Lívio Ribeiro Saldanha Paiva

2 – Henrique de Oliveira Rossi

PLUMA

1 – Pedro Paulo Dias Clementino

2 – João P. R. M. S. Figueredo

PENA

1 – Richar Emiliano Nogueira

2 – João Pedro Bueno Mendes

LEVE

1 – Alexandre Faria Molinaro

2 – Daniel Aquino Diniz Coelho Santos

MÉDIO

1 – Jose Mathias Macedo De Lira Luna

2 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior

MEIO-PESADO

1 – José Bruno Pereira Matias

2 – Andre Nascimento dos Santos Gois

PESADO

1 – Pedro Fillipe Serra Marinho

2 – Bruno Filipe Santos Lima

SUPER PESADO

1 – Jackson Douglas de Carvalho Batista

2 – Lucas Norat Lopes

PESADÍSSIMO

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva

2 – Austin Rashad Baker

ABSOLUTO

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva

2 – Bruno Filipe Santos Lima

FEMININO

PLUMA

1 – Jessamine Jada Khan

2 – Patrícia Maria N. Fontes dos Santos

LEVE

1 – Janaina Maia de Menezes

MÉDIO

1 – Danielle Renee Alvarez

2 – Claire Elaine North

MEIO-PESADO

1 – Elisabeth Ann Clay

2 – Melissa Stricker Cueto

SUPER PESADO

1 – Mayara Monteiro Custódio

ABSOLUTO

1 – Elisabeth Ann Clay

2 – Janaina Maia De Menezes