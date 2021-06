Pedro Bombom brilha com quatro ouros no Rio Winter de Jiu-Jitsu

Share it

O Rio Winter International Open 2021 rolou neste fim de semana e trouxe grandes duelos para os amantes da arte suave. Realizado na Arena da Juventude, em Deodoro, o evento dividiu os confrontos com e sem kimono no sábado e domingo, respectivamente. Dentre os atletas participantes, o destaque vai para Pedro Bombom que, ao longo de ambos os dias, acumulou nada menos do que quatro medalhas de ouro para sua equipe.

No sábado, Pedro vestiu seu kimono e encarou Agnaldo da Silveira para conquistar o título dos pesadíssimos. Depois, o atleta da GFTeam retornou aos tatames, onde fez três confrontos até bater João Carlos de Oliveira na final do absoluto e faturar o segundo ouro do evento.

No domingo, foi a vez de Bombom trilhar seu caminho até encontrar Antonio Assef na final, fechando mais uma para a GFTeam. Os companheiros de time voltaram a se esbarrar ao fim do absoluto sem kimono, no qual optaram novamente por fechar o confronto e garantir a vitória para sua equipe.

Outros destaques vão para Gabi Pessanha, que levou para casa o ouro duplo nas disputas com kimono, e Fernanda Mazzeli que, depois de garantir o ouro de kimono no sábado, competiu sem kimono no domingo e conquistou o título no peso pesado e no absoluto.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta com e sem kimono!

Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021

MASCULINO

GALO

1 – Welerson Gonçalves da Silva

PLUMA

1 – Jonas Lisboa Pereira

2 – Juan Lopes da Silva

PENA

1 – Israel de Sousa Almeida

2 – João Victor de Oliveira Costa

LEVE

1 – Jonata Gomes Ramos

2 – Vinicius dos Santos Pereira

MÉDIO

1 – Luiz Felipe dos Santos

2 – José Carlos Dias

MEIO-PESADO

1 – João Carlos Silva de Oliveira

2 – Rodrigo Sezinando Rocha

PESADO

1 – Pedro Paulo Campi Agrizzi

2 – Elioenai Julio de S. Braz

SUPER PESADO

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira

2 – Davi Cabral de Souza

PESADÍSSIMO

1 – Pedro Alex dos Santos Pimenta

2 – Agnaldo Luiz da Silveira

ABSOLUTO

1 – Pedro Alex dos Santos Pimenta

2 – João Carlos Silva de Oliveira

FEMININO

PLUMA

1 – Mariana Rolszt

PENA

1 – Swanny Patricia Guimarães Batista

2 – Thauany Xavier Corrêa

LEVE

1 – Natália Zumba de Souza

2 – Izabel Vieira Seki

MÉDIO

1 – Ana Beatriz Souza Brandão

2 – Ludmila Fiori de Araujo

PESADO

1 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio

2 – Juliana Campos Araujo

SUPER PESADO

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho

ABSOLUTO

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho

2 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio

Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship nogi 2021

MASCULINO

PENA

1 – Welerson Gonçalves da Silva

2 – Lucas de Almeida Brandão

LEVE

1 – Ygor dos Santos Rodrigues

2 – Thierry Reis Faria

MÉDIO

1 – Vinicius dos Santos Pereira

2 – Douglas Luiz Pinho Saraiva

MEIO-PESADO

1 – Matheus Ferreira de Paula Rocha Felippe

2 – Ronieri Pinto da Silva

PESADO

1 – Elismaique Santos Azevedo

2 – Afonso Silva Paiva

SUPER PESADO

1 – Pedro Paulo Campi Agrizzi

2 – Leonardo de Oliveira Gonçalves

PESADÍSSIMO

1 – Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento

2 – Pedro Alex dos Santos Pimenta

ABSOLUTO

1 – Pedro Alex dos Santos Pimenta

2 – Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento

FEMININO

PENA

1 – Gabriela Meireles Fechter

2 – Hanna Silva Ribeiro

LEVE

1 – Thaís Gomes Teixeira

2 – Izabel Vieira Seki

MÉDIO

1 – Natália Zumba de Souza

SUPER PESADO

1 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio

2 – Karla Hipolito de Albuquerque

ABSOLUTO

1 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio

2 – Gabriela Meireles Fechter