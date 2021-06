Mica Galvão, Rousimar Toquinho, Lo e mais nomes confirmados no BJJBet de 1º de agosto

Share it

Com pouco menos de um mês para a realização de seu novo card de lutas casadas, no BJJBet 2: Who’s Next, dia 1º de agosto, a organização já está com tudo pronto para anunciar as estrelas do evento.

Entre os destaques, temos o consagrado Leandro Lo, o fenômeno da faixa-marrom Mica Galvão e o ex-atleta do UFC e rei dos leglocks Rousimar Palhares, o Toquinho. O evento será apresentado via pay-per-view, no portal BJJBet.com.

Se antes continha apenas lutas casadas, o BJJBet volta ao cenário competitivo com um card misto: além dos duelos um contra um, haverá ainda um GP de Jiu-Jitsu sem kimono, que dará uma premiação de 15 mil dólares ao campeão.

Vale lembrar que os assinantes cadastrados na plataforma do BJJBet, seja para a primeira edição ou para o GP Selection, terão a oportunidade de comprar seu ppv na pré-venda, com 50% de desconto, em três tipos de ingresso, com vantagens na hora de palpitar no card e concorrer a prêmios.

GRACIEMAG buscou fontes ligadas à organização e conseguiu alguns dos nomes escalados para o evento, que serão distribuídos entre o GP e as lutas casadas ao longo da semana, além das duas lutas femininas agendadas para o card.

Confira o card parcial na lista abaixo e poste nos comentários quem deve integrar o GP, quem deve encarar quem e quais nomes deveriam integrar o já galáctico card do BJJBet 2: Who’s Next !

Lutas Casadas:

Tayane Porfírio x Gabi Pessanha

Duda Tozoni x Sayuri Toledo

Atletas confirmados (a serem divididos entre o GP e as lutas casadas)

Leandro Lo

Samuel Nagai

Rousimar Palhares “Toquinho”

Pedro Machado

Mica Galvão

Murilo Amaral

Caio BBG

Vagner Rocha

Lucas Hulk

Luan Carvalho

Nicholas Meregali

William Tacket

Matheus Onda

Matheus Gabriel

Jorge Michelan

Meyram Maquine

Rafael Paganini

Felipe Preguiça

Léo Lara