Hoje mãe de três e professora da renomada Gracie Kore, Kyra Gracie só tinha uma ideia fixa em sua cabeça há cerca de duas décadas: treinar muito e vencer seu primeiro Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF entre as mais graduadas. Era uma época em que faixas-marrons e pretas lutavam juntas e misturadas, no caldeirão do Tijuca Tênis Clube, no Rio.

Relembre, a seguir, o estilo de Kyra ainda como faixa-marrom, no Mundial 2004. Nesta época, a Gracie lutava não só por medalhas, mas para construir um legado e ajudar a popularizar o Jiu-Jitsu feminino, juntamente a outras célebres estrelas do esporte. Kyra receberia sua faixa-preta dois anos depois. Ela foi campeã mundial em 2004, 2006, 2008 e 2010, com o ouro duplo em 2008.

Confira Kyra contra a estrela francesa Laurence Cousin e, de quebra, aproveite para reviver o clima festivo e aguerrido no ginásio. E você, curte ver as mulheres em ação nos tatames? Quem é a sua lutadora favorita? Comente com a gente.