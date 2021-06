BJJBet: Roberto Cyborg e Kaynan Duarte na última parte da “A Nova Era”

Share it

O “BJJBet: A Nova Era”, série que mostra os bastidores da primeira edição do evento de lutas casadas, chega ao seu nono e último episódio nesta semana. Para ficar por dentro dos outros confrontos da memorável noite de disputas, a organização disponibiliza todos os episódios do seriado em seu canal do YouTube.

Desta vez, os atletas que comandam o show são Roberto Cyborg e Kaynan Duarte. Após analisar a trajetória e as motivações de ambos os atletas, a série mostra o dia de pesagens, o preparo mental antes da partida e o confronto entre as gerações que fechou a noite do primeiro BJJBet.

Confira abaixo o último episódio do “BJJBet: A Nova Era” e, caso tenha perdido, os demais episódios da série. Oss!

Episódio 1: Gabi Pessanha x Yara Soares

Episódio 2: Meyram Maquiné x Fabricio Takaka

Episódio 3: Mica Galvão x Felipe Porto

Episódio 4: Rider Zuchi x Gutemberg Pereira

Episódio 5: Leandro Lo x Nicholas Meregali

Episódio 6: Isaque Bahiense x Gregor Gracie

Episódio 7: Diego Pato x Alex Sodré

Episódio 8-9: Marcos Petcho x Servio Tulio / Marco Barbosa x Wander Braga