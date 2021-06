Michel Buiu e Mauro Ayres ensinam raspagem com chave de pé no Jiu-Jitsu

Share it

Nos tatames de sua academia em Ipanema, no estado do Rio de Janeiro, Mauro Ayres recebeu Michel Buiu, líder da Carlson Gracie Miami, para realizar uma aula conjunta de GMIs. Buiu ensinou uma raspagem que termina numa justa chave de pé.

Começando na guarda-aranha, Buiu planta o pé esquerdo no chão, mantém a pegada nas mangas do kimono de Mauro e puxa o adversário enquanto posiciona a perna esquerda em seu quadril. Com a alavanca montada, Buiu leva Mauro ao chão e encaixa seu braço abaixo do tendão de aquiles do oponente para completar a chave e finalizar.

Confira o vídeo abaixo e acrescente mais uma finalização ao seu arsenal. Oss!

