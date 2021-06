5 dicas de Bruno Alves para prender a atenção das crianças no Jiu-Jitsu

Share it

Todo professor tem a missão de ensinar e manter seus alunos atentos, com bom conteúdo e aulas interessantes. Quando o assunto é aula infantil, porém, a habilidade do mestre deve ser ainda mais apurada.

Para o professor Bruno Alves, nosso GMI da Escola Bruno Alves de Jiu-Jitsu de Itaperuna, o ensino dos pequenos, seguindo sua ajustada metodologia, é guiado por algumas lições valiosas, tiradas de anos de estudo no específico ramo das aulas kids.

Bruno listou abaixo algumas dicas para você manter a atenção dos pequenos nas aulas de Jiu-Jitsu. Para aprender mais sobre o tema entre em contato com Bruno Alves e seu time no Instagram @metodologiabjj. Oss!

1. Escute a criança: O bom professor precisa dar atenção antes de exigi-la. Se envolva de forma ativa na evolução da aula.

2. Desenvolva uma metodologia: É importante ter uma metodologia bem definida e um plano estratégico para cada faixa etária. A separação das turmas deve ser feita com base na idade, mas de acordo com as fases cognitivas e não com a demanda.

3. Crie aulas interessantes: Cuidado para que sua aula não se torne monótona. A monotonia causa desinteresse em crianças de todas as idades.

4. Organize sua equipe: Tenha seus professores, monitores e mediadores em sinergia com seu método, de forma a auxiliar nas aulas e não interromper o processo pedagógico.

5. Mantenha o foco: Não se perca no Lúdico. Estabeleça um tempo entre as fases do seu plano de aula. Aulas temáticas ajudam com o foco, contribuindo para o desenvolvimento da criança e facilitando a integração entre professor, aluno e responsável.