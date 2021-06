Charles do Bronxs visita Felipe Massa e Julio Campos para ação solidária na Stock Car

Share it

O campeão peso leve do UFC Charles do Bronxs esteve nesta quinta-feira, 17 de junho, no autódromo do Velocittà para conhecer os bastidores da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team. O lutador levou seu cinturão e, em uma conversa com os pilotos da equipe Julio Campos e Felipe Massa, teve a oportunidade de saber mais sobre a maior categoria do automobilismo brasileiro e divulgou uma ação e “fan push solidário”, promovida pela equipe.

O push é um acréscimo de potência no motor por um período limitado ao longo da corrida e o fan push dá direito a um push extra aos pilotos vencedores da votação popular. Os seis mais votados a cada etapa ganham esse empurrãozinho adicional. A equipe Lubrax | Podium Stock Car Team garantiu a doação de 100 cestas básicas para jovens e crianças que fazem parte do projeto CT Charles Oliveira Gold Team, mantido pelo lutador. Essa doação vai aumentar para 200 cestas, caso um dos pilotos da equipe seja contemplado com o fan push nessa etapa; e caso tanto Julio quanto Felipe estejam entre os seis pilotos mais votados do fim de semana, serão 300 cestas doadas.

“Não é todo dia que a gente recebe um campeão do UFC aqui no nosso box, ainda mais com um propósito tão legal como o desse fan push solidário. Foi um prazer apresentar a Stock ao Charles. O convite já está feito para ele voltar outras vezes”, afirma Felipe Massa.

“Eu adoro assistir às lutas e foi um prazer receber um campeão do UFC por aqui. O Charles do Bronxs tem uma história muito inspiradora e foi muito legal ouvir um pouco da sua trajetória e mostrar os bastidores do nosso trabalho. Tenho certeza de que ele vai nos trazer boa sorte”, afirma Julio Campos.

“Foi muita emoção ver de perto um carro da Stock Car. Foi uma honra conhecer o Felipe Massa e o Julio Campos, e melhor ainda contar com o apoio deles para buscar doações para as famílias das crianças e jovens que eu recebo no meu Centro de Treinamento. A nossa união nesse momento é muito importante”, disse Charles do Bronxs.

Fonte: Assessoria de imprensa