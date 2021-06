BJJBet: Marcos Petcho x Servio Tulio e Marco Barbosa x Wander Braga na dose dupla da “Nova Era”

Share it

O “BJJBet: A Nova Era”, série semanal que mostra o que aconteceu por trás das câmeras da primeira edição do evento, retorna com mais um episódio. Desta vez em dose dupla.

Em seu oitavo episódio, “A Nova Era” traz os duelos de Marcos Petcho contra Servio Tulio e Marco Barbosinha contra Wander Braga com todos os detalhes pré e pós disputa. No já tradicional formato, a série mostra trajetória dos participantes, seus preparativos para os confrontos e os melhores momentos no tatame.

Confira o episódio desta semana do “BJJBet: A Nova Era” e as demais edições abaixo!

Episódio 1: Gabi Pessanha x Yara Soares

Episódio 2: Meyram Maquiné x Fabricio Takaka

Episódio 3: Mica Galvão x Felipe Porto

Episódio 4: Rider Zuchi x Gutemberg Pereira

Episódio 5: Leandro Lo x Nicholas Meregali

Episódio 6: Isaque Bahiense x Gregor Gracie

Episódio 7: Diego Pato x Alex Sodré