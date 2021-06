O segredo de André Galvão para vencer Gordon Ryan no ADCC 2021

Share it

Faltavam menos de 10min para André Galvão encarar Roberto Cyborg na superluta do ADCC 2015, em São Paulo. O líder da Atos anda de um lado e para o outro do tatame nos bastidores do Ginásio do Ibirapuera. Olhos fechados, corpo solto. Quase um transe. A esposa do craque, Angélica Galvão, alertou o repórter: “Não adianta esperar que ele não vai te ouvir.”

O ritual faz parte da preparação mental do seis vezes campeão do ADCC, que já tem compromisso marcado na próxima edição do evento, em 2022, em Las Vegas. O combate, agendado contra o americano Gordon Ryan, será às vésperas do aniversário de 40 anos do brasuca, mas o master com pique de garoto terá seu foco inabalável lutando ao seu favor, assim como sua experiência no Jiu-Jitsu para ativar o temido “modo Gorila”.

Em papo com GRACIEMAG, Galvão deu detalhes sobre seu estado mental antes da luta, a forma com a qual ele constrói esse cenário vencedor em sua cabeça durante todo o dia, antes de chegar na seu habitat natural e liberar seu lado primitivo rumo à vitória.

“No dia da luta eu procuro entrar no foco total, e nada tira minha atenção. Procuro me motivar comigo mesmo, pensando em tudo que passei para chegar até ali. E aí vem a transformação de Galvão para Gorila!

“Isso começa bem cedo, assim que eu acordo. Procuro me manter não somente motivado, vou um pouco além: o sentimento é o de ficar muito feliz com o momento, e com tudo ao redor. Várias coisas podem acontecer durante o dia para tirar o meu foco, mas me preparo mentalmente para que nada tire a minha atenção do alvo. Também procuro pensar nas promessas que Deus fez para mim através de sua Palavra. Isso me motiva muito, e me dá muita confiança!

“Por fim, tomo um bom café da manhã e descanso até a hora da luta, que isso é importantíssimo. E aí, quando a hora do show chega… ai é gorilar até o fim da luta! (Risos).”

E você, amigo leitor, como mantém o espírito em alta antes de uma grande batalha? Poste nos comentários!