A saideira de Demian Maia no UFC

Share it

Campeão de Jiu-Jitsu e astro brasileiro no Ultimate, Demian Maia não obteve a vitória no card dk último sábado, dia 12 de junho, em duelo contra Belal Muhammad no UFC 263. O duelo, último de seu contrato com a organização, poderia ser a despedida do faixa-preta, mas Demian tem outros planos.

Em suas redes sociais, o brasileiro lançou um desafio ao americano Nate Diaz. Antes do desafio, a postagem traz os comentários do brasileiro sobre seu desempenho e o resultado de sua última luta.

“Tentei muito, mas infelizmente não pude mostrar um bom desempenho”, desabafa Demian. “Por mais frustrado que esteja, eu continuei tentando até o fim e agora já passou. Já estou olhando para frente pois sei que o tempo passa rápido e não estarei mais fazendo isso por muito tempo.”

Em seguida, Demian alinha o desafio para Nate, ressaltando as qualidades do adversário.

“Não sei se eles vão me conceder esta última luta, mas caso permitam, ficaria honrado em fazer meu último duelo no MMA contra você, que representa o Jiu-Jitsu e a quem eu respeito. Eu tive uma longa carreira, lutei com praticamente todo mundo e representei o Jiu-Jitsu da melhor forma que pude. Se eu tiver mais uma luta, não quero desperdiçar em alguém que não respeito. Então se você quiser e o UFC quiser fazer, ela acontecerá e será minha última dança.”

Apesar do pedido, as chances da luta ser aprovada não são boas. Durante a coletiva pós-evento do UFC 263, Dana White foi breve sobre a situação do lutador.

“Eu acho que esta foi a última luta dele. Foi a última de seu contrato. Ele tem 44 anos, é um cara incrível e teve uma carreira incrível. Eu diria que já é suficiente pra ele.”

E você, amigo leitor, acha que Demian merece uma última dança antes de pendurar as luvas de fato? Comente conosco!