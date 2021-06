BJJBet: Diego Pato e Alex Sodré no 7º episódio da “Nova Era”

Share it

Em seu sétimo episódio, o “BJJBet: A Nova Era” retorna novamente com os bastidores da primeira edição do evento. Vale lembrar que esta e as demais edições da série estão disponíveis no canal do Youtube do BJJBet.

Os atletas desta semana são Diego Pato e Alex Sodré. No formato tradicional, o seriado explora a trajetória dos competidores no Jiu-Jitsu, a preparação para a estréia e os momentos mais marcantes do confronto.

Confira abaixo o sétimo episódio do “BJJBet: A Nova Era” e, caso tenha perdido, veja também os demais episódios da série!

Episódio 1: Gabi Pessanha x Yara Soares

Episódio 2: Meyram Maquiné x Fabricio Takaka

Episódio 3: Mica Galvão x Felipe Porto

Episódio 4: Rider Zuchi x Gutemberg Pereira

Episódio 5: Leandro Lo x Nicholas Meregali

Episódio 6: Isaque Bahiense x Gregor Gracie