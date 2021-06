Share it

Seu joelho na barriga não está dando pressão como deveria? Como Carlson Gracie Junior nos ensinou, o macete pode estar um pouco acima do estômago, no pescoço.

“Meu pai Carlson ensinava que era preciso bloquear o adversário”, diz o Gracie. “Se ele for muito malandro e escapar bem o quadril, você precisa aplicar a pressão no pescoço, o que evita que ele escape do golpe”.

Curtiu o macete? Você prefere fazer de outra maneira igualmente eficiente?

Comente com a gente, e bons estudos.