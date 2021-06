Eduardo Castro ensina dois ataques na passagem da meia-guarda no Jiu-Jitsu

Share it

Professor da Half & Half BJJ, nosso GMI Eduardo Castro preparou uma rápida aula para trazer aos leitores do GRACIEMAG duas formas de atacar seu adversário ao passar a guarda.

A posição se inicia enquanto Eduardo ainda está na meia de seu adversário. No primeiro movimento, ele busca a lapela e a passa por trás da cabeça do oponente, enquanto libera a perna da meia, se estabiliza com o joelho no chão e alinha um estrangulamento com a outra mão na gola. No segundo cenário, o adversário tenta se defender e segura o braço de Eduardo que faz pegada na lapela, mas este se adapta, segura a manga da mão de defesa do oponente e realiza a finalização ao fazer pressão contra seu próprio antebraço.

Assista com atenção e aumente seu arsenal no Jiu-Jitsu. Oss!

* Entre para o time GMI! *